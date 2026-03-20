5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice

5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026

Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-25

Les experts de différentes disciplines chirurgie, gastroentérologie, oncologie, radiothérapie, pathologie, pharmacologie… apporteront des perspectives variées, essentielles pour une approche multidisciplinaire des nouvelles connaissances.

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Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 5th St-Paul Course on Cancers of the Digestive System 2026

Experts from a wide range of disciplines surgery, gastroenterology, oncology, radiotherapy, pathology, pharmacology… will bring a variety of perspectives, essential for a multidisciplinary approach to new knowledge.

L’événement 5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur