5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice
5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice mercredi 25 novembre 2026.
5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026
Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-25
Les experts de différentes disciplines chirurgie, gastroentérologie, oncologie, radiothérapie, pathologie, pharmacologie… apporteront des perspectives variées, essentielles pour une approche multidisciplinaire des nouvelles connaissances.
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Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 5th St-Paul Course on Cancers of the Digestive System 2026
Experts from a wide range of disciplines surgery, gastroenterology, oncology, radiotherapy, pathology, pharmacology… will bring a variety of perspectives, essential for a multidisciplinary approach to new knowledge.
L’événement 5° Cours St-Paul sur les cancers de l’appareil digestif 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur