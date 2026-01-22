5° édition des Journées Portes Ouvertes des Châteaux de la Presqu’île au château de Chelivette Château de Chelivette Sainte-Eulalie

5° édition des Journées Portes Ouvertes des Châteaux de la Presqu’île au château de Chelivette

Château de Chelivette 62 Rue François Boulière Sainte-Eulalie Gironde

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Les vins de la Presqu’île ont leur carte à jouer dans l’univers des Bordeaux. Propriétés familiales à l’esprit

authentique, de 3 à 40 hectares, ici ce n’est pas la taille qui compte mais le caractère !

Terroir de Presqu’île, grenier à vin de Bordeaux depuis le XVII

ème siècle

De graves et de paluds, les terres viticoles de la Presqu’île fournissaient, dès le milieu du 18

ème

siècle 11% de

la récolte bordelaise, juste derrière le Médoc et les Graves. Cette histoire riche a façonné les paysages et les

relations humaines de nos communes.

Des vignerons solidaires et heureux d’ouvrir leurs portes !

Aujourd’hui, les femmes et les hommes qui travaillent la vigne sur ces terres le font avec passion et bon sens

et veulent le faire savoir. C’est pourquoi ils se sont réunis, quels que soient leur mode de culture,

traditionnelle, raisonnée, bio, biodynamique, et leur gamme de vins pour proposer .

Château de Chelivette 62 Rue François Boulière Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 99 29 contact@chelivette.com

