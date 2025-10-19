5° édition: Run in Billere Billère

Sur les berges du gave Billère Pyrénées-Atlantiques

Le Relais RUN IN BILLERE est organisé le Dimanche 19 Octobre 2025 par le Billère Athlétic Triathlon.

Epreuve en relais de 5 relayeurs ou relayeuses(*mimines acceptés relais 4,5km) , sur un parcours longeant le gave de Pau.

Deux courses enfants termineront la matinée.

La manifestation se déroulera sur le site des berges du gave côté Billère. L’aire de Départ et d’Arrivée sera positionnée Rue de la Gravière à Billère (entre le restaurant Au bord de l’eau et la Guinguette). .

Sur les berges du gave Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

