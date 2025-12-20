5° Ekiden de Pau Bearn Stade Tissié Pau

5° Ekiden de Pau Bearn

Stade Tissié Av Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’EKIDEN est un marathon couru par équipe en relais. Ambiance conviviale sur un nouveau parcours en centre ville de Pau. .

Stade Tissié Av Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 23 71 29 inscriptions@ekidenpaubearn.org

