5 ème Marché de Noël

1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’association l’Atelier des Champs d’Amour , organise son 5ème Marché de Noël, Place de la Mairie à la Chapelle-Saint-Laurian, le dimanche 23 novembre.

Retrouvez des produits régionaux, des bijoux, de l’artisanat, etc…

À 14h30 le Groupe folklorique de Moulins-sur-Céphons fera une représentation.

Des tickets de tombola au profit du Téléthon seront vendus toute la journée, tirage à 16h.

Buvette et salon de thé sur place. .

1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 79 08 37

English :

The Atelier des Champs d’Amour association is organizing its 5th Christmas Market on Sunday November 23, at Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.

German :

Der Verein l’Atelier des Champs d’Amour , organisiert am Sonntag, den 23. November, seinen 5. Weihnachtsmarkt auf dem Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.

Italiano :

L’associazione Atelier des Champs d’Amour organizza il suo 5° mercatino di Natale in Place de la Mairie a La Chapelle-Saint-Laurian domenica 23 novembre.

Espanol :

La asociación Atelier des Champs d’Amour celebra el domingo 23 de noviembre su 5º Mercado de Navidad en la plaza de la Mairie de La Chapelle-Saint-Laurian.

L’événement 5 ème Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Champs d’Amour