5 ème Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian

L’association l’Atelier des Champs d’Amour , organise son 5ème Marché de Noël, Place de la Mairie à la Chapelle-Saint-Laurian, le dimanche 23 novembre.
Retrouvez des produits régionaux, des bijoux, de l’artisanat, etc…
À 14h30 le Groupe folklorique de Moulins-sur-Céphons fera une représentation.
Des tickets de tombola au profit du Téléthon seront vendus toute la journée, tirage à 16h.
Buvette et salon de thé sur place. .
1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 79 08 37
English :
The Atelier des Champs d’Amour association is organizing its 5th Christmas Market on Sunday November 23, at Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.
German :
Der Verein l’Atelier des Champs d’Amour , organisiert am Sonntag, den 23. November, seinen 5. Weihnachtsmarkt auf dem Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.
Italiano :
L’associazione Atelier des Champs d’Amour organizza il suo 5° mercatino di Natale in Place de la Mairie a La Chapelle-Saint-Laurian domenica 23 novembre.
Espanol :
La asociación Atelier des Champs d’Amour celebra el domingo 23 de noviembre su 5º Mercado de Navidad en la plaza de la Mairie de La Chapelle-Saint-Laurian.
