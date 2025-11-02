5 films, 5 aventures Saint-Fargeau

5 films, 5 aventures

Salle du Boisgelin Saint-Fargeau Yonne

Pour conclure agréablement les deux semaines de vacances scolaires, Place au cinoche , avec le soutien de la mairie de Saint-Fargeau, organise

– une projection de courts-métrages autour du thème choisi par le public lors de la dernière séance l’aventure

– la rencontre avec le réalisateur du film Tarim le Brave et les mille et un effets , Guillaume Rieu

– et un temps d’échange autour d’un verre. .

Salle du Boisgelin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-fargeau.fr

