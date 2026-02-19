5 films sur le travail Saint-Fargeau
5 films sur le travail Saint-Fargeau dimanche 1 mars 2026.
5 films sur le travail
Cinéma du Boisgelin Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 18:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Rendez-vous dimanche 1er mars à la salle du Boisgelin à Saint-Fargeau pour l’une ou l’autre des séances (16h ou 18h30) de courts métrages !
Séances suivies d’un temps d’échange avec la réalisatrice de 100% Pur Porc, puis d’un goûter ou un verre
Prix libre, sans réservation .
Cinéma du Boisgelin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté clement.chen@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5 films sur le travail
L’événement 5 films sur le travail Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-02-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !