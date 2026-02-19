5 films sur le travail Saint-Fargeau

5 films sur le travail

Rendez-vous dimanche 1er mars à la salle du Boisgelin à Saint-Fargeau pour l’une ou l’autre des séances (16h ou 18h30) de courts métrages !

Séances suivies d’un temps d’échange avec la réalisatrice de 100% Pur Porc, puis d’un goûter ou un verre

Prix libre, sans réservation .

Cinéma du Boisgelin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté clement.chen@hotmail.fr

