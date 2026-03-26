5 jours de bonnes blagues

11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-31

Du 31 mars au 5 avril chasse aux faux trésors 11 bis rue des Carmes

Visite fakenews Mardi 31 mars, sam. 4 et dim. 5 avril • 15h

Gratuit 11 bis rue des Carmes

Jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 avril • 16h

Gratuit 24 rue Cazade .

11 bis rue des carmes et 24 rue cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr

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English : 5 jours de bonnes blagues

L’événement 5 jours de bonnes blagues Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax