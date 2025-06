5 JOURS DE FÊTE AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse 12 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

5 JOURS DE FÊTE AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-12

À l’occasion du passage du Tour de France, les Halles de la Cartoucherie s’animent pendant 5 jours !

5 jours de fête à la rencontre de votre patrimoine et gastronomie avec 25 stands de restauration pour un voyage autour du monde (ouverts en continu) mais aussi

– Un marché de plein vent le 13 juillet en matinée

– Un marché de producteurs les 14 & 15 juillet mettant en avant les produits du terroir

– Des soirées festives du sud-ouest les 12 & 13 juillet (en extérieur et intérieur).

– Des visites guidées pour découvrir l’histoire du quartier Cartoucherie et sa transformation les 13 & 15 juillet, la rencontre avec d’anciens ouvriers de la Cartoucherie.

Retrouvez toutes les informations dans l’agenda, sur le site des Halles de la Cartoucherie. .

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@halles-cartoucherie.fr

English :

To celebrate the Tour de France, Les Halles de la Cartoucherie will come alive for 5 days!

German :

Anlässlich der Durchfahrt der Tour de France wird die Halles de la Cartoucherie fünf Tage lang zum Leben erweckt!

Italiano :

Per celebrare il Tour de France, le Halles de la Cartoucherie si animano per 5 giorni!

Espanol :

Para celebrar el Tour de Francia, las Halles de la Cartoucherie cobrarán vida durante 5 días

L’événement 5 JOURS DE FÊTE AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE