5 minutes pas plus ! Compiègne
vendredi 17 octobre 2025.
5 minutes pas plus !
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 17:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-19
Auteur Jean-Christophe Barc
Genre Comédie
Une comédie burlesque où la ruralité de la province s’entrechoque avec la prétention parisienne !
Instituteur maniaque, Norbert a organisé une balade à vélo dans sa campagne profonde pour Carole, une amie parisienne et influenceuse qu’il n’a pas revue depuis des années.
Afin d’éviter de se retrouver seul avec elle, il va convier ses amis. Mais entre les retards des uns, les règlements de compte des autres et les surprises de dernières minutes, le départ pour cette virée champêtre va dégénérer jusqu’à tourner au cauchemar !
Après « Room Service », « L’odeur de la guimauve », « L’Emmerdante », « Têtes de gondole » et « La journée de la femme », venez découvrir la toute nouvelle pièce de Jean-Christophe Barc ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
