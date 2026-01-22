50 ans… C’est pas la mort Être Tourette… Non plus | Nathalie Audran-Taniélian Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

50 ans… C’est pas la mort Être Tourette… Non plus | Nathalie Audran-Taniélian

Vendredi 6 février 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

À 50 ans, Nathalie Audran-Taniélian, alias El Gordo, se lance dans le bilan le plus déjanté de sa vie.

Persuadée depuis toujours qu’elle ne dépasserait pas cet âge, elle a vécu chaque minute comme une course contre la montre amour, excès, fêtes, drames, héritage arménien flamboyant, amitiés XXL, aventures improbables… et surtout Gilles. Gilles de la Tourette, son colocataire imprévisible, drôle, parfois encombrant, mais toujours présent.



Avec un humour ravageur et une émotion à fleur de peau, Nathalie revisite ce demi-siècle de chaos joyeux, de résilience et de liberté. Un Seule-en-Scène explosif où l’on rit, on s’émeut, on se reconnaît… et où le public a toute sa place. Un voyage intime, tendre et furieusement vivant parce qu’à 50 ans, tout commence encore.



Née à Marseille en 1973, dans une famille arménienne haute en couleur, Nathalie Audran-Taniélian entre en scène avant même d’avoir l’âge de choisir sa coiffure. À 7 ans, Gilles le syndrome de la Tourette devient son imprévisible compagnon de route. Elle enchaîne très tôt les rôles au sein de compagnies comme Cartoon Sardines ou Théâtre & Compagnie, passant du vaudeville au drame avec une énergie débordante.



Extravertie, résiliente et animée d’un humour incandescent, Nathalie écrit et joue ses One Woman Shows depuis 2017, mêlant vécu, folie douce, improvisation et sincérité brute.

En 2025, elle revient avec un spectacle profondément personnel 50 ans… C’est pas la mort Être Tourette… Non plus , un concentré de vie, d’amour et d’autodérision. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

At the age of 50, Nathalie Audran-Taniélian, aka El Gordo, embarks on the craziest review of her life.

