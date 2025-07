50 ans d’arts de la rue Route de Soyans Pont-de-Barret

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-10

2025-08-08

Entre la Fontaine Minérale et la Compagnie Burdin-Rhode, c’est une vieille histoire d’amitié, de voyages, de spectacles et de connivences… Venez participer à ces 50 ans de trottoir et de théâtre de rue

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 lafontaineminerale@gmail.com

English :

La Fontaine Minérale and Compagnie Burdin-Rhode have a long history of friendship, travels, shows and complicity? Come and take part in these « 50 years of sidewalk and street theater »

German :

Zwischen der Fontaine Minérale und der Compagnie Burdin-Rhode gibt es eine lange Geschichte der Freundschaft, der Reisen, der Aufführungen und der Konnivenzen? Kommen Sie und nehmen Sie an den « 50 Jahren Bordstein und Straßentheater » teil

Italiano :

La Fontaine Minérale e la Compagnie Burdin-Rhode hanno una lunga storia di amicizia, viaggi, spettacoli e complicità? Venite a partecipare a questi « 50 anni di teatro di strada e di marciapiede »

Espanol :

La Fontaine Minérale y la Compagnie Burdin-Rhode tienen una larga historia de amistad, viajes, espectáculos y complicidad.. Venga y participe en estos « 50 años de pavimento y teatro de calle »

