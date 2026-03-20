50 ans de Boé Gym avec Carnet de Route avenue François Mitterrand Boé
50 ans de Boé Gym avec Carnet de Route avenue François Mitterrand Boé samedi 4 avril 2026.
50 ans de Boé Gym avec Carnet de Route
avenue François Mitterrand Centre culturel François Mitterrand Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Célébration des 50 ans du club de gym avec une rétrospective des 50 années du club.
Nous vous invitons à partager des douceurs gourmandes et à trinquer en soufflant ensemble les 50 bougies du club.
21h Concert Carnet de Route
23h DJ jusqu’au bout de la nuit
Célébration des 50 ans du club de gym avec une rétrospective des 50 années du club.
Nous vous invitons à partager des douceurs gourmandes et à trinquer en soufflant ensemble les 50 bougies du club.
21h Concert Carnet de Route
23h DJ jusqu’au bout de la nuit .
avenue François Mitterrand Centre culturel François Mitterrand Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 93 81 83 gvboeclub@gmail.com
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English : 50 ans de Boé Gym avec Carnet de Route
Celebrating 50 years of the gym with a retrospective of the club’s 50 years.
We invite you to share sweet treats and toast the club’s 50th anniversary together.
9pm Concert Carnet de Route
11pm DJ until the end of the night
L’événement 50 ans de Boé Gym avec Carnet de Route Boé a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Agen