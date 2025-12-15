50 ans de la ferme des Bordes La ferme des Bordes, Jeu-les-Bois (36) Jeu-les-Bois

50 ans de la ferme des Bordes 29 et 30 mai 2026 La ferme des Bordes, Jeu-les-Bois (36) Indre

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

PRENEZ DATE !

À l’occasion de ses 50 ans, la ferme expérimentale des Bordes (36) vous invite à deux journées exceptionnelles :

Le 29 mai 2026 – Journée professionnelle Thème : Fourrages, élevage, climat Une journée dédiée au partage des résultats de la recherche au service des agriculteurs et des territoires. Conférences, démonstrations, échanges entre experts et acteurs de terrain.

Le 30 mai 2026 – Journée grand public Venez découvrir les coulisses de la ferme expérimentale : ‍ ‍ ‍ Animations, visites, ateliers pédagogiques, rencontres avec les équipes de recherche.

Ferme des Bordes – Département de l’Indre (36)

La ferme des Bordes, Jeu-les-Bois (36) Les bordes 36120 JEU LES BOIS Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesbordes-expe.fr »}]

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer 50 ans d’innovation agricole !