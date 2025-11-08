50 Ans de la fusion de Tugéras et Saint Maurice de Laurençanne Tugéras-Saint-Maurice

50 Ans de la fusion de Tugéras et Saint Maurice de Laurençanne

Salle Polyvalente René Bedochaud Tugéras-Saint-Maurice

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

2 jours de fêtes à l’occasion des 50 Ans de la fusion de Tugéras et Saint Maurice de Laurençanne

Salle Polyvalente René Bedochaud Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 57 75 22

English :

2 days of celebrations to mark the 50th anniversary of the merger of Tugéras and Saint Maurice de Laurençanne

German :

2 Tage Festlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Fusion von Tugéras und Saint Maurice de Laurençanne

Italiano :

2 giorni di festeggiamenti per il 50° anniversario della fusione di Tugéras e Saint Maurice de Laurençanne

Espanol :

2 días de celebraciones con motivo del 50 aniversario de la fusión de Tugéras y Saint Maurice de Laurençanne

