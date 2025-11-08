50 ans de la Maison de Quartier de Villejean maison de quartier de villejean Rennes
50 ans de la Maison de Quartier de Villejean maison de quartier de villejean Rennes samedi 8 novembre 2025.
50 ans de la Maison de Quartier de Villejean maison de quartier de villejean Rennes Samedi 8 novembre, 11h30 Ille-et-Vilaine
Fête d’anniversaire: vous êtes invité.e.s
Pour célébrer les 50 ans de l’équipement la Maison de Quartier de Villejean, nous concoctons une belle fête avec nos partenaires et des groupes d’habitant·es impliqué·es !
On se retrouve le samedi 8 novembre de 11h30 à 22h !
Venez nombreux et n’oubliez pas de réserver pour le repas du midi (5 € / adulte – 2,50 € / enfant). Couscous et dessert fait maison au menu !
11h30 Acceuil
12h Discours et Animation théâtrale
13h Pot
13h30 Repas
15h30-16h : théâtre d’impro
16h-18h : animations diverses
18h30 à 22h : Bar à soupe + Méga Boom.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-08T11:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-08T23:00:00.000+01:00
1
maison de quartier de villejean 2 rue de bourgogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine