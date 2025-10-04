50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Strasbourg
50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Strasbourg samedi 4 octobre 2025.
50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin
La Médiathèque Olympe de Gouges célébrera son demi-siècle d’existence le samedi 4 octobre.
Toute l’équipe vous attend pour célébrer ensemble cet anniversaire de manière festive, avec la compagnie Tandem, le collectif Noun, et la présence des associations et des partenaires du quartier : Laiterie, Gare, Grande Île, Tribunal et Contades. D’autres surprises vous attendent tout au long de la journée.
Vous pouvez venir déguisé·es, ou juste avec un accessoire années 70 pour égayer et être dans l’ambiance de cette journée.
Au programme :
- 11h-11h45
La véritable légende des ponts couverts
Spectacle de la Cie Tandem
L’histoire prend place dans une Alsace médiévale imaginaire. Il est question d’un infâme géant Robert Schmidt, d’une princesse un peu trop casse-cou accompagnée de sa fidèle cigogne. Et du courageux mais tragiquement disgracieux Spooki Dingler. Des alexandrins, un décor mouvant à base de papiers découpés et d’ombres, une bande son en direct mêlant jazz et musique féérique. Mais surtout beaucoup d’humour et un clin d’œil à un coin de Strasbourg bien connu.
Dès 5 ans. Entrée libre
- 12h-14h
DJ Médi-Atek : intermède musical
La fête continue en musique. Levez les yeux, tout se passe en hauteur.
Tout public. Entrée libre
- 14h30-15h30 et 17h-18h
Karaoké années 1975-1976
Dans une ambiance festive, venez tester la playlist des bibliothécaires et chanter pour fêter les 50 ans de la médiathèque.
Tout public. Entrée libre
- Dès 14h
Tirez vos portraits avec le laboratoire associatif partagé Photostub
Partagez un moment d’expérimentations photographiques.
Tout public
- 15h30-16h
Les taties racontent
Toute l’année les assistantes maternelles viennent à la médiathèque écouter des histoires avec les enfants gardés. Et si le temps d’une séance, c’était elles qui vous racontaient leurs histoires. Une promenade dans la ville et Kivoikoi, un livre créé dans le cadre de l’année Lire notre monde.
Pour les moins de 3 ans. Entrée libre
- 15h-18h
Performance du Collectif Noun
Le collectif Noun s’est formé en 2014 autour d’un projet de déploiement de l’écriture poétique à travers sa mise en corps. Depuis, Noun cumule les expériences artistiques et performances. Ce sera dans notre environnement rempli de livres, de CD et DVD, d’usager·ères, de grands et petits qu’il proposera un après-midi festif et plein de surprises.
Tout public. Entrée libre
- 14h-17h
50 ans de partenariats
Associations et services qui œuvrent dans le quartier seront présents pour les festivités, le temps d’un après-midi.
- 10h – 12h – 13h – 18h
Résidence d’écriture de Garance Coquart-Pocztar
Public adulte. Entrée libre
Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx
© Médiathèques Ville et Eurométropole de Strasbourg