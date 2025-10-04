50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Strasbourg

50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Médiathèque Olympe de Gouges Strasbourg samedi 4 octobre 2025.

50 ans de la Médiathèque Olympe de Gouges Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La Médiathèque Olympe de Gouges célébrera son demi-siècle d’existence le samedi 4 octobre.

Toute l’équipe vous attend pour célébrer ensemble cet anniversaire de manière festive, avec la compagnie Tandem, le collectif Noun, et la présence des associations et des partenaires du quartier : Laiterie, Gare, Grande Île, Tribunal et Contades. D’autres surprises vous attendent tout au long de la journée.

Vous pouvez venir déguisé·es, ou juste avec un accessoire années 70 pour égayer et être dans l’ambiance de cette journée.

Au programme :

11h-11h45

La véritable légende des ponts couverts

Spectacle de la Cie Tandem

L’histoire prend place dans une Alsace médiévale imaginaire. Il est question d’un infâme géant Robert Schmidt, d’une princesse un peu trop casse-cou accompagnée de sa fidèle cigogne. Et du courageux mais tragiquement disgracieux Spooki Dingler. Des alexandrins, un décor mouvant à base de papiers découpés et d’ombres, une bande son en direct mêlant jazz et musique féérique. Mais surtout beaucoup d’humour et un clin d’œil à un coin de Strasbourg bien connu.

Dès 5 ans. Entrée libre

12h-14h

DJ Médi-Atek : intermède musical

La fête continue en musique. Levez les yeux, tout se passe en hauteur.

Tout public. Entrée libre

14h30-15h30 et 17h-18h

Karaoké années 1975-1976

Dans une ambiance festive, venez tester la playlist des bibliothécaires et chanter pour fêter les 50 ans de la médiathèque.

Tout public. Entrée libre

Dès 14h

Tirez vos portraits avec le laboratoire associatif partagé Photostub

Partagez un moment d’expérimentations photographiques.

Tout public

15h30-16h

Les taties racontent

Toute l’année les assistantes maternelles viennent à la médiathèque écouter des histoires avec les enfants gardés. Et si le temps d’une séance, c’était elles qui vous racontaient leurs histoires. Une promenade dans la ville et Kivoikoi, un livre créé dans le cadre de l’année Lire notre monde.

Pour les moins de 3 ans. Entrée libre

15h-18h

Performance du Collectif Noun

Le collectif Noun s’est formé en 2014 autour d’un projet de déploiement de l’écriture poétique à travers sa mise en corps. Depuis, Noun cumule les expériences artistiques et performances. Ce sera dans notre environnement rempli de livres, de CD et DVD, d’usager·ères, de grands et petits qu’il proposera un après-midi festif et plein de surprises.

Tout public. Entrée libre

14h-17h

50 ans de partenariats

Associations et services qui œuvrent dans le quartier seront présents pour les festivités, le temps d’un après-midi.

10h – 12h – 13h – 18h

Résidence d’écriture de Garance Coquart-Pocztar

Public adulte. Entrée libre

Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx

La Médiathèque Olympe de Gouges célébrera son demi-siècle d’existence le samedi 4 octobre.

© Médiathèques Ville et Eurométropole de Strasbourg