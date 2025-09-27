50 ans de la Piscine Tournesol de Biscarrosse Piscine municipale Biscarrosse

Piscine municipale 48 Rue des Muletiers Biscarrosse Landes

La piscine tournesol de Biscarrosse fête ses 50 ans le samedi 27 septembre de 10h à 18h.

De nombreuses animations baptêmes de plongée, apnée, défis natation et duathlon, initiation sauvetage et secourisme, aquagym… .

Piscine municipale 48 Rue des Muletiers Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 12 84 accueil.piscine@ville-biscarrosse.fr

