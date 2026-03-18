50 ans de l’association partage Sainte-Geneviève-des-Bois
50 ans de l’association partage Sainte-Geneviève-des-Bois vendredi 1 mai 2026.
50 ans de l’association partage
26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
50 ans de l’association partage
50 ans de l’association partage. le 01/05 à partir de 14h jusqu’au 03/05 midi. (animations, jeux, repas…) Association partage 02 38 92 69 39 .
26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39 associationpartagesgb@gmail.com
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English :
50 years of the association partage
L’événement 50 ans de l’association partage Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD