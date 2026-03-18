50 ans de l’association partage

26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

50 ans de l’association partage

50 ans de l’association partage. le 01/05 à partir de 14h jusqu’au 03/05 midi. (animations, jeux, repas…) Association partage 02 38 92 69 39 .

26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39 associationpartagesgb@gmail.com

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English :

50 years of the association partage

L’événement 50 ans de l’association partage Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD