50 ans de l’IRISA – IRISA – Campus de Beaulieu Rennes, 4 juin 2025, Rennes.

50 ans de l’IRISA IRISA – Campus de Beaulieu Rennes Mercredi 4 juin, 10h30 Sur invitation uniquement

En 2025, l’IRISA, l’un des plus grands et anciens laboratoires de recherche en informatique de France, souffle ses 50 bougies.

Cet anniversaire marque un demi-siècle d’innovation, de découvertes et de contributions majeures à la science et à la société.

Fondé en 1975, l’IRISA rassemble aujourd’hui plus de 800 femmes et hommes, unissant leurs forces pour repousser les frontières de la connaissance dans de multiples domaines de l’Informatique. Reconnu à l’international, l’institut joue un rôle majeur dans la transition numérique de notre société, en s’appuyant sur l’engagement de ses équipes et la richesse de sa pluridisciplinarité.

Pour plus d’informations : [https://www.irisa.fr/50-ans-de-l-irisa](https://www.irisa.fr/50-ans-de-l-irisa)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T17:30:00.000+02:00

IRISA – Campus de Beaulieu 263 Av du Général Leclerc, 35042 Rennes cedex Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine