50 ans de photographie : 50 images, 50 dates – Conférence par Laurent NEYSSENSAS Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-02 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

La période 1976-2026 constitue l’un des moments les plus riches de l’histoire de la photographie. À l’échelle mondiale. En France, la période est particulièrement foisonnante : de l’héritage humaniste des années 1970, au photojournalisme engagé des années 1980, en passant par la scène conceptuelle jusqu’aux pratiques numériques des années 2000.Parallèlement, ces cinquante ans marquent un tournant technologique majeur : simplification et perfection de l’argentique couleur, puis rupture du numérique démocratisation des smartphones, et enfin émergence de la post-photographie — (algorithmes de post-traitement, computational photography, deepfakes) et aujourd’hui une génération d’images par intelligence artificielle la photographie, jadis considérée (à tort) comme preuve objective du réel, devient un continuum d’images calculées, manipulées, parfois entièrement fabriquées.À travers 50 images marquantes, cette conférence propose un triple parcours historique : artistique, technologique, et géopolitique. Cette sélection n’a rien d’objectif. Elle assume pleinement sa subjectivité humaine : nos sensibilités, nos contextes géographiques nos engagements théoriques, et nos obsessions contemporaines orientent ce qui est retenu comme «?marquante?».En parcourant ces 50 images, nous interrogerons ainsi moins la question «?qu’est-ce qu’une bonne photographie???» que celle, plus risquée et plus actuelle : que faisons-nous, aujourd’hui, des images qui nous entourent et que nous produisons?? Laurent Neyssensas__, formé à la photographie, a exploré et pratiqué des genres aussi variés que la photographie scientifique , l’archéologie (Inrap), ou encore la prise de vue publicitaire. Sa curiosité pour la technologie l’a ensuite amené à se spécialiser dans les Technologies de l’Information et de la Communication, où il a abordé différentes spécialités, de la photographie et la retouche numérique à la programmation informatique, avant de se consacrer à l’enseignement du design numérique et des méthodes créatives. Parallèlement à son activité professionnelle, il développe une pratique artistique centrée sur la photographie plasticienne et, plus largement, sur des installations autour de l’image.

Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi 9 – Faculté de Médecine et trouvez le meilleur itinéraire

