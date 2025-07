50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ATELIER D’ILLUSTRATION NATURALISTE Sérignan

50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ATELIER D’ILLUSTRATION NATURALISTE Sérignan samedi 6 septembre 2025.

50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ATELIER D’ILLUSTRATION NATURALISTE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Initiez-vous au dessin naturaliste observez faune et flore, puis exprimez leurs détails avec crayons, aquarelle et carnets, alliant précision et sensibilité.

Plongez dans l’observation attentive de la faune et de la flore, et apprenez à en restituer les moindres détails à travers le dessin. Crayons, aquarelle et carnets en main, cet atelier vous initie à l’art de représenter la nature avec précision et sensibilité.

Gratuit sur réservation. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Initiate yourself to naturalistic drawing: observe flora and fauna, then express their details with pencils, watercolors and sketchbooks, combining precision and sensitivity.

German :

Führen Sie sich in das naturalistische Zeichnen ein: Beobachten Sie Fauna und Flora und drücken Sie dann ihre Details mit Bleistift, Aquarell und Notizbüchern aus, wobei Sie Präzision und Sensibilität miteinander verbinden.

Italiano :

Imparare a disegnare la natura: osservare la flora e la fauna, quindi esprimere i loro dettagli con matite, acquerelli e quaderni di schizzi, combinando precisione e sensibilità.

Espanol :

Aprenda a dibujar la naturaleza: observe la flora y la fauna, y luego exprese sus detalles con lápices, acuarelas y cuadernos de dibujo, combinando precisión y sensibilidad.

L’événement 50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ATELIER D’ILLUSTRATION NATURALISTE Sérignan a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE