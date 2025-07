50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL BALADE NATURALISTE Sérignan

50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL BALADE NATURALISTE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Début : 2025-09-06

Explorez le site naturel des Orpellières avec un guide du Conservatoire du Littoral. Découvrez ses paysages variés et sa faune protégée lors d’une visite enrichissante et conviviale.

Explorez le site naturel des Orpellières et laissez-vous séduire par sa beauté préservée.

Equipés d’une paire de jumelles, suivez le garde du conservatoire du Littoral sur les petits sentiers!

Ce site Natura 2000 offre une grande diversité de paysages tels que la sansouïre, les prés-salés, le cordon dunaire et la plage qui abritent une multitude d’espèces animales et végétales.

Cette visite est l’occasion de dialoguer avec un acteur au cœur de la préservation des Orpellières.

Gratuit sur réservation. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

Explore the natural site of Les Orpellières with a guide from the Conservatoire du Littoral. Discover its varied landscapes and protected fauna during an enriching and convivial visit.

German :

Erkunden Sie das Naturschutzgebiet Les Orpellières mit einem Führer des Conservatoire du Littoral. Entdecken Sie die abwechslungsreichen Landschaften und die geschützte Fauna bei einem bereichernden und geselligen Besuch.

Italiano :

Esplorate la riserva naturale di Orpellières con una guida del Conservatoire du Littoral. Scoprite i suoi paesaggi variegati e la fauna protetta in un tour divertente e istruttivo.

Espanol :

Explore la reserva natural de Orpellières con un guía del Conservatorio del Litoral. Descubra sus variados paisajes y su fauna protegida en un recorrido informativo y agradable.

