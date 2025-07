50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL VISITE DE L’OEUVRE DE DADO Sérignan

50 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL VISITE DE L’OEUVRE DE DADO

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Pour ses 50 ans, le Conservatoire du Littoral propose une visite unique des œuvres de Dado aux Orpellières, présentées par sa fille Amarante Szidon, après leur restauration en 2023.

A l’occasion de son 50ème anniversaire, le Conservatoire du littoral vous convie à une visite exceptionnelle de l’œuvre de Dado aux Orpellières. L’artiste yougoslave de renommée internationale y a réalisé de 1994 à 1999, des peintures murales ainsi que des sculptures-objets. Amarante SZIDON, fille de Dado, vous présentera l’œuvre restaurée en 2023.

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

To celebrate its 50th anniversary, the Conservatoire du Littoral is offering a unique tour of Dado’s works at Les Orpellières, presented by his daughter Amarante Szidon, after their restoration in 2023.

German :

Geburtstag bietet das Conservatoire du Littoral einen einmaligen Besuch der Werke Dados in Les Orpellières an, die von seiner Tochter Amarante Szidon nach ihrer Restaurierung im Jahr 2023 präsentiert werden.

Italiano :

Per celebrare il suo 50° anniversario, il Conservatorio del Litorale propone una visita unica delle opere di Dado a Les Orpellières, presentata dalla figlia Amarante Szidon, dopo il loro restauro nel 2023.

Espanol :

Para celebrar su 50 aniversario, el Conservatoire du Littoral propone una visita única a las obras de Dado en Les Orpellières, presentada por su hija Amarante Szidon, tras su restauración en 2023.

