50 ans du Foyer Rural Salle des Fêtes Frébuans
50 ans du Foyer Rural Salle des Fêtes Frébuans samedi 13 juin 2026.
Frébuans
50 ans du Foyer Rural
Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Le foyer rural de Bonnaud, Frébuans et Trenal fête ses 50 ans
15h jeux et animations
19h concert, chants et danses
21h bal animé par DJ Minoritaire
Restauration et buvette .
Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 40 82 04
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English : 50 ans du Foyer Rural
L’événement 50 ans du Foyer Rural Frébuans a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION