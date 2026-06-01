50 ans du Foyer Rural Salle des Fêtes Frébuans

Frébuans

50 ans du Foyer Rural

Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le foyer rural de Bonnaud, Frébuans et Trenal fête ses 50 ans

15h jeux et animations

19h concert, chants et danses

21h bal animé par DJ Minoritaire

Restauration et buvette .

Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 40 82 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 50 ans du Foyer Rural

L’événement 50 ans du Foyer Rural Frébuans a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION