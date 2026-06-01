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50 ans du Foyer Rural Salle des Fêtes Frébuans

50 ans du Foyer Rural Salle des Fêtes Frébuans samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 5 Rue Prosper Sordet

Ville : 39570 Frébuans

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Frébuans

50 ans du Foyer Rural

Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Le foyer rural de Bonnaud, Frébuans et Trenal fête ses 50 ans
15h jeux et animations
19h concert, chants et danses
21h bal animé par DJ Minoritaire

Restauration et buvette   .

Salle des Fêtes 5 Rue Prosper Sordet Frébuans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 40 82 04 

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English : 50 ans du Foyer Rural

L’événement 50 ans du Foyer Rural Frébuans a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION