50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International Fête sap salle Sainte-Foy-la-Grande
vendredi 25 septembre 2026 · Fête sap salle · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International
Fête sap salle 67 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le groupe foyen d’Amnesty International vous invite à fêter 50 ans de lutte collective en faveur des droits humains.
Inscrivez-vous par ce lien : https://framaforms.org/50-ans-du-groupe-foyen-damnesty…
Contacts :
saintefoylagrande@amnestyfrance.fr
https://www.facebook.com/amnestygroupe70/
Le Groupe 70 de Sainte-Foy-La-Grande fête ses 50 ans.
Spectacle (Le TRAC 47 présente « Aussi loin que la lune ») et apéritif dinatoire offert.
« Aussi loin que la lune » raconte des exils d’hier et d’aujourd’hui; des petits et grands voyages, tous liés à l’histoire de notre humanité. .
Fête sap salle 67 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine saintefoylagrande@amnestyfrance.fr
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English : 50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International
L’événement 50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen
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