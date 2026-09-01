50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International Fête sap salle Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Sainte-Foy-la-Grande

50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International

Fête sap salle 67 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le groupe foyen d’Amnesty International vous invite à fêter 50 ans de lutte collective en faveur des droits humains.

Inscrivez-vous par ce lien : https://framaforms.org/50-ans-du-groupe-foyen-damnesty…

Contacts :

saintefoylagrande@amnestyfrance.fr

https://www.facebook.com/amnestygroupe70/

Le Groupe 70 de Sainte-Foy-La-Grande fête ses 50 ans.

Spectacle (Le TRAC 47 présente « Aussi loin que la lune ») et apéritif dinatoire offert.

« Aussi loin que la lune » raconte des exils d’hier et d’aujourd’hui; des petits et grands voyages, tous liés à l’histoire de notre humanité. .

Fête sap salle 67 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine saintefoylagrande@amnestyfrance.fr

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English : 50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International

L’événement 50 ans du Groupe Foyen d’Amnesty International Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen