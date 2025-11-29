50 ans du groupe Otxalde Salle Mendeala Hasparren

50 ans du groupe Otxalde

Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle= Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

Entouré de ses invités, le groupe fêtera ses 50 ans d’existence, en chant musique et danse.

Ouverture des portes à 18h30, début du concert à 20h30.

Billetterie à Lurra à Hasparren et au bureau de tabac à Briscous .

