50 ans du Pelotari Club Pardies
samedi 19 septembre 2026 · Pardies
Informations pratiques
Pardies
50 ans du Pelotari Club
Complexe de pelote Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Accueil.
14h démonstration de l’école de pelote
15h30, mur à gauche démonstration de pala corta
16h30, en trinquet démonstration de paleta gomme
18h apéritif d’honneur
20h Repas adulte
Cocktail dînatoire, axoa de porc avec pommes grenailles, gâteau basque, vins et café compris
Repas enfant axoa de porc/pommes grenailles et glace
Repas sur inscription avant le 4 septembre. .
Complexe de pelote Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 80 40 47
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English : 50 ans du Pelotari Club
L’événement 50 ans du Pelotari Club Pardies a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coeur de Béarn
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