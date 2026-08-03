Informations pratiques

Pardies

50 ans du Pelotari Club

Complexe de pelote Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Accueil.

14h démonstration de l’école de pelote

15h30, mur à gauche démonstration de pala corta

16h30, en trinquet démonstration de paleta gomme

18h apéritif d’honneur

20h Repas adulte

Cocktail dînatoire, axoa de porc avec pommes grenailles, gâteau basque, vins et café compris

Repas enfant axoa de porc/pommes grenailles et glace

Repas sur inscription avant le 4 septembre. .

Complexe de pelote Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 80 40 47

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English : 50 ans du Pelotari Club

L’événement 50 ans du Pelotari Club Pardies a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coeur de Béarn