50 ans du Pont de Saint-Nazaire place bougainville Vannes

50 ans du Pont de Saint-Nazaire place bougainville Vannes samedi 20 septembre 2025.

50 ans du Pont de Saint-Nazaire 20 et 21 septembre place bougainville Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition temporaire sur les 50 ans du Pont de Saint-Nazaire, avec un quiz prévu pour les enfants.

RDV : Musée de la Marine, Place Bougainville

place bougainville 1 place bougainville Vannes 56000 Cliscouët Morbihan Bretagne

Exposition temporaire sur les 50 ans du Pont de Saint-Nazaire, avec un quiz prévu pour les enfants.

Société des historiens du Pays de Retz