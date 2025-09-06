50 ans Joué Basket D178 Joué-sur-Erdre

50 ans Joué Basket D178 Joué-sur-Erdre samedi 6 septembre 2025.

50 ans Joué Basket

D178 Complexe Sportif de Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le club de basket célèbre un bel anniversaire 50 ans d’existence !

Nous célébrerons ensemble un demi-siècle de passion, d’engagement bénévole, de formation des jeunes et de rayonnement local. Matchs, animations, souvenirs et témoignages le club a prévu de belles surprises pour marquer l’événement.

Au programme

13h30 ouverture du musée

13h55 elles voient la vie en bleu…

14h match intergénérationnel

15h la parade de Joué Basket

16h match Pré Nationale Féminin Rennes PA Basket VS Vendée Bellevigny Basket

16h30 Bonus show acrobatique Loca Dunk

18h30 Discours officiel Verre de l’amitié

20h Soirée repas et animation

Repas sur réservation

– Adulte 18 € Sangria, Paella, Fromage, Tiramisu

– Enfant (- de 14 ans) 9 € Soft, Paella, Yaourt à boire, Pitch

Ce samedi, c’est également le moment de passer commande et de faire vos essayages à la boutique du club ! .

D178 Complexe Sportif de Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire jouebasket44@gmail.com

English :

The basketball club celebrates its 50th anniversary!

German :

Der Basketballverein feiert ein schönes Jubiläum: 50 Jahre!

Italiano :

Il club di basket festeggia il suo 50° anniversario!

Espanol :

El club de baloncesto celebra su 50 aniversario

L’événement 50 ans Joué Basket Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis