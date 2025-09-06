50 ans Joué Basket D178 Joué-sur-Erdre
50 ans Joué Basket D178 Joué-sur-Erdre samedi 6 septembre 2025.
50 ans Joué Basket
D178 Complexe Sportif de Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Le club de basket célèbre un bel anniversaire 50 ans d’existence !
Nous célébrerons ensemble un demi-siècle de passion, d’engagement bénévole, de formation des jeunes et de rayonnement local. Matchs, animations, souvenirs et témoignages le club a prévu de belles surprises pour marquer l’événement.
Au programme
13h30 ouverture du musée
13h55 elles voient la vie en bleu…
14h match intergénérationnel
15h la parade de Joué Basket
16h match Pré Nationale Féminin Rennes PA Basket VS Vendée Bellevigny Basket
16h30 Bonus show acrobatique Loca Dunk
18h30 Discours officiel Verre de l’amitié
20h Soirée repas et animation
Repas sur réservation
– Adulte 18 € Sangria, Paella, Fromage, Tiramisu
– Enfant (- de 14 ans) 9 € Soft, Paella, Yaourt à boire, Pitch
Ce samedi, c’est également le moment de passer commande et de faire vos essayages à la boutique du club ! .
D178 Complexe Sportif de Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire jouebasket44@gmail.com
English :
The basketball club celebrates its 50th anniversary!
German :
Der Basketballverein feiert ein schönes Jubiläum: 50 Jahre!
Italiano :
Il club di basket festeggia il suo 50° anniversario!
Espanol :
El club de baloncesto celebra su 50 aniversario
L’événement 50 ans Joué Basket Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis