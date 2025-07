50 ans Jumelage Franco Allemand / Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains

avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Gratuit

Samedi Dimanche 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12 23:30:00

2025-07-12 2025-07-13

50 ans d’amitié franco-allemande !

Le week-end des 12 & 13 juillet, on vous attend nombreux pour célébrer le Cinquantenaire du Jumelage entre Bains-les-Bains et Bonndorf im Schwarzwald !

Samedi dès 18h Stade de Bains-les-Bains, Rue des Creuses

Dimanche dès 10h Jardin de l’Espace Artéria

Programme Samedi

Buvette & restauration par l’Amicale Sapeurs pompiers de Bains Les Bains

Concert de La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge

DJ set

Chavande & Feux d’artifice

Programme Dimanche

Office religieux

Célébration officielle

Vin d’honneur

Accès libre Ambiance garantie pour petits et grands ! Invitez vos amis, partagez l’événement et venez fêter les cinquantenaires comme il se doit !Tout public

avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 59 02 81

English :

50 years of Franco-German friendship!

On the weekend of July 12 & 13, we look forward to seeing you there to celebrate the 50th Anniversary of the Twinning between Bains-les-Bains and Bonndorf im Schwarzwald!

Saturday from 6pm? Bains-les-Bains Stadium, Rue des Creuses

Sunday from 10am ? Espace Artéria garden

Program: Saturday

Refreshments & catering by Amicale Sapeurs pompiers de Bains Les Bains

Concert by La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge

DJ set

Chavande & Fireworks

Program: Sunday

Religious service

Official celebration

Wine reception

Free access ? Fun for all ages! Invite your friends, share the event and celebrate the fiftieth anniversary in style!

German :

50 Jahre deutsch-französische Freundschaft!

Am Wochenende des 12. & 13. Juli erwarten wir Sie zahlreich, um das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Bains-les-Bains und Bonndorf im Schwarzwald zu feiern!

Samstag ab 18 Uhr ? Stadion von Bains-les-Bains, Rue des Creuses ?

Sonntag ab 10 Uhr ? Garten des Espace Artéria

Programm: Samstag

Getränke und Speisen durch die Amicale Sapeurs pompiers de Bains Les Bains

Konzert von La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge

DJ-Set

Chavande & Feuerwerk

Programm: Sonntag

Religiöses Amt

Offizielle Feier

Ehrenwein

Freier Zugang ? Garantierte Stimmung für Groß und Klein! Laden Sie Ihre Freunde ein, teilen Sie die Veranstaltung und feiern Sie das 50-jährige Jubiläum gebührend!

Italiano :

50 anni di amicizia franco-tedesca!

Il fine settimana del 12 e 13 luglio, vi aspettiamo per festeggiare il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Bains-les-Bains e Bonndorf im Schwarzwald!

Sabato dalle 18:00? Stadio di Bains-les-Bains, Rue des Creuses

Domenica dalle 10:00 ? Giardino dell’Espace Artéria

Programma: sabato

Rinfresco e cibo a cura dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Bains Les Bains

Concerto di La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge

DJ set

Chavande e fuochi d’artificio

Programma: domenica

Servizio in chiesa

Celebrazione ufficiale

Ricevimento di vino

Ingresso libero? Un’atmosfera garantita per grandi e piccini! Invitate i vostri amici, condividete l’evento e venite a festeggiare il cinquantesimo anniversario in grande stile!

Espanol :

50 años de amistad franco-alemana

El fin de semana del 12 y 13 de julio, le esperamos para celebrar el quincuagésimo aniversario del hermanamiento entre Bains-les-Bains y Bonndorf im Schwarzwald

Sábado a partir de las 18.00 horas ? Estadio de Bains-les-Bains, Rue des Creuses

Domingo a partir de las 10h ? Jardín del Espace Artéria

Programa: sábado

Refrescos y comida a cargo de la Asociación de Bomberos de Bains Les Bains

Concierto de La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge

DJ set

Chavande y fuegos artificiales

Programa: Domingo

Servicio religioso

Celebración oficial

Recepción con vino

Entrada gratuita ? ¡Un ambiente garantizado para grandes y pequeños! Invita a tus amigos, comparte el acontecimiento y ven a celebrar el cincuentenario por todo lo alto

