50 ans, ma nouvelle adolescence Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

50 ans, ma nouvelle adolescence Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest mercredi 8 octobre 2025.

50 ans, ma nouvelle adolescence Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08 21:15:00

Date(s) :

2025-10-08

Fanny a tout juste 50 ans, quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans.

Elle raconte avec humour pudeur et pétages de plombs, le choc sa chute et sa résurrection.

Àla fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue une nouvelle femme !

Ce spectacle aux accents joyeux nous redonne confiance en la vie. Martine Fontaine, terriblement vivante sur scène, irradie d’humanité.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 50 ans, ma nouvelle adolescence Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole