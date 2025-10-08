50 ans, ma nouvelle adolescence Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest
La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08 21:15:00
2025-10-08
Fanny a tout juste 50 ans, quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans.
Elle raconte avec humour pudeur et pétages de plombs, le choc sa chute et sa résurrection.
Àla fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue une nouvelle femme !
Ce spectacle aux accents joyeux nous redonne confiance en la vie. Martine Fontaine, terriblement vivante sur scène, irradie d’humanité.
Informations pratiques
Tout public.
Durée 1h15
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
