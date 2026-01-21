50 ANS MA NOUVELLE ADOLESCENCE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

50 ANS MA NOUVELLE ADOLESCENCE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:20:00

Date(s) :

2026-03-19

Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans !

Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute et sa résurrection. A la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… une nouvelle femme !

“Fanny Je ne sais pas si Marc sera encore l’homme de ma vie, mais je suis sûre d’une chose… je suis devenue la femme de ma vie !” 14 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

Fanny is just 50 years old when her husband abruptly leaves her for a woman who is the same age as their oldest son? 21!

