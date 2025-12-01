50 ans, présente ! Compagnie MastoCK Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

50 ans, présente ! Compagnie MastoCK Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 12 décembre 2025.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Tout public

De l’humour déjanté, de l’émotion, des paroles, des photos et vidéos composent une scénographie variée et joyeuse pour un seule en scène contemporain et participatif.

C’est l’histoire d’une femme qui vient de subir un choc. Celui de recevoir son test colorectal. Elle a 50 ans, oui c’est ça. Elle explore, avec humour, énergie et poésie, les méandres de cette transition de vie, le jour de son anniversaire. C’est l’histoire d’une femme qui prend conscience des changements à vivre, ses amours, ses amis et son job… C’est l’histoire d’un état des lieux, de certains souvenirs marquants de sa vie, de sa Bretagne en écho à la parole des interviewés et son rapport au monde. Entre tchatche, corps en mouvement, danse, elle passe en revue les thématiques qui lui sont chères

De et avec Carine Kermin

cie-mastock.fr .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

