50 ans, présente ! Compagnie MastoCK Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École
50 ans, présente ! Compagnie MastoCK Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 12 décembre 2025.
50 ans, présente ! Compagnie MastoCK
Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Tout public
De l’humour déjanté, de l’émotion, des paroles, des photos et vidéos composent une scénographie variée et joyeuse pour un seule en scène contemporain et participatif.
C’est l’histoire d’une femme qui vient de subir un choc. Celui de recevoir son test colorectal. Elle a 50 ans, oui c’est ça. Elle explore, avec humour, énergie et poésie, les méandres de cette transition de vie, le jour de son anniversaire. C’est l’histoire d’une femme qui prend conscience des changements à vivre, ses amours, ses amis et son job… C’est l’histoire d’un état des lieux, de certains souvenirs marquants de sa vie, de sa Bretagne en écho à la parole des interviewés et son rapport au monde. Entre tchatche, corps en mouvement, danse, elle passe en revue les thématiques qui lui sont chères
De et avec Carine Kermin
cie-mastock.fr .
Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
English : 50 ans, présente ! Compagnie MastoCK
German : 50 ans, présente ! Compagnie MastoCK
Italiano :
Espanol : 50 ans, présente ! Compagnie MastoCK
L’événement 50 ans, présente ! Compagnie MastoCK Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre