Pour ses 50 ans, l’association Tiez Breiz organise de nombreuses animations du vendredi 16 au dimanche 18 mai à la Maison des Cultures du Monde à Vitré, autour de la thématique « Savoir-faire du bâti ancien breton et Patrimoine Culturel Immatériel .

Cet événement est intégré à la programmation de la Fête de la Bretagne 2025 qui promeut une Bretagne festive et créative !

La soirée Fest-Noz du samedi 17 mai (19h30 00h30) aura lieu sur une partie du square des Bénédictins, espace jouxtant la Maison des Cultures du Monde, à proximité de la guinguette éphémère A La Bonheur.

VENDREDI 16 MAI 2025

– 20h00 Le patrimoine oral et le bâti contes, légendes et savoir-faire dans les archives sonores de Dastumedia (durée 45 min)

– 21h15 Concert / contes sur les métiers du bâti par Cédric Malaunais et Emmanuelle Bouthillier (durée 45 min). Création inédite.

SAMEDI 17 MAI 2025

Après-midi

– 13h30 17h30 Visite et observation des combles du prieuré des Bénédictins et de sa charpente (12 personnes maximum, sur inscription modalités à venir Durée 30 min).

– 14h00 Rencontre en chantier sur la construction d’un mur en pierre sèche (20 personnes maximum Durée 1h avec possibilité de mettre la main à la construction).

– 15h00, cave voutée Présentation du portail numérique Bretania

– 15h00 16h00 17h00 18h00 Démonstrations et ateliers pédagogiques autour des savoir-faire du bâti ancien (16 personnes maximum, sur inscription Durée 45 min).

– 16h30, cave voutée Table ronde sur les savoir-faire du bâti ancien en tant que Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne. (durée 1h).

– 18h00, cave voutée Du galo den la mézon atelier de parole sur la maison en gallo (comité restreint jusqu’à 12 personnes Durée 45 min).

Soirée Fest-noz

– 19h30 00h30, square des Bénédictins Fest-noz (esplanade jouxtant la Maison des Cultures du Monde, à proximité de la guinguette éphémère A La Bonheur).

– 19h30 initiation à la danse bretonne.

– 20h00 Jeanne Lemoine (accordéon et chant / Haute-Bretagne Pays de Châteaubriant)

– 20h45 Nolwenn Zaour / Simon Froger (bombarde biniou) (Haute-Bretagne Pays vannetais)

– 21h15 Trio des Champs (clarinette vielle à roue accordéon + chant / Haute-Bretagne Nord Ille-et-Vilaine)

– 22h15 Victor Laffargue (accordéon / Basse-Bretagne Pays du Trégor)

– 23h00 Nolwenn Zaour / Simon Froger (bombarde biniou) (Haute-Bretagne Pays vannetais)

– 23h30 La Ribote (groupe mixte de chanteurs et chanteuses + 1 accordéon chromatique / Haute-Bretagne Pays de Redon)

DIMANCHE 18 MAI 2025

Après-midi

– 13h30 17h30 Visite et observation des combles du prieuré des Bénédictins et de sa charpente (12 personnes maximum, sur inscription modalités à venir Durée 30 min).

– 13h45 Rencontre en chantier sur la construction d’un mur en pierre sèche (20 personnes maximum Durée 1h avec possibilité de mettre la main à la construction).

– 14h30, cœur historique Visite guidée patrimoniale et lecture de façades du centre ancien de Vitré (25 personnes maximum, sur inscription Durée 1h00).

– 15h00 16h00 17h00 Démonstrations et ateliers pédagogiques autour des savoir-faire du bâti ancien (16 personnes maximum, sur inscription modalités à venir Durée 45 min).

– 16h00, cave voutée Table-ronde sur les 50 ans de Tiez-Breiz Maisons et Paysages de Bretagne (durée 1h30).

Durant les 3 jours découvrez également une exposition de photographies sur le thème des savoir-faire du bâti ancien, plus précisément sur le geste.

Plus d’informations et réservations sur https://tiez-breiz.bzh/action-culturelle/50-ans-a-vitre-fete-de-la-bretagne/

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ce demi-siècle de sauvegarde et de valorisation des paysages et patrimoines bretons !

Un événement construit en partenariat avec La Bouèze, Dastum, La Granjagoul, la Maison des Cultures du Monde et Bretagne Culture Diversité. Avec le soutien de la Région Bretagne. .

Maison des Cultures du Monde 2 Rue des Bénédictins

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 53 53 03

