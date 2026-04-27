50 km à la frontale Salle des Fêtes Charbonnat

Charbonnat

50 km à la frontale

Salle des Fêtes 127 route de la Boulaye Charbonnat Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vous allez vivre une magnifique expérience seul ou en groupe.

Marche de nuit, avec un circuit balisé, des ravitaillements généreux et locaux tous les 12.5 kms.

Aucune pression, pas de chronomètre seulement le plaisir, chacun à son rythme. Vous allez découvrir un magnifique levé de soleil sur notre belle campagne, et au bout d’environ 80 000 pas la récompense. Et oui vous l’avez fait.

Pour rappel, départ à 20h pour les 50 km avec un dénivelé positif de 777m , et départ minuit pour les 25 km avec un dénivelé positif de 300 m.

Pensez à vous entraîner avant le jour J. .

Salle des Fêtes 127 route de la Boulaye Charbonnat 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 35 14 barral.amelie@gmail.com

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English : 50 km à la frontale

L’événement 50 km à la frontale Charbonnat a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)