« 50 mètres, la légende provisoire » L'Agence de Géographie Affective Anglet vendredi 17 avril 2026.

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Spectacle en déambulation.

Pour venir jusqu’ici, tu aurais pu te perdre ! Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les rappelles à tes enfants régulièrement attendre que le petit bonhomme passe au vert, regarder de chaque côté de la route avant de traverser, ne pas parler aux inconnus… Tu sais, toi, comment il fonctionne, l’espace public. Mais, ça n’a pas toujours été comme ça. Avant de connaître les règles, tu les inventais. 50 mètres, c’est le périmètre de liberté laissé aux enfants par les adultes aujourd’hui. Un espace restreint que l’Agence de Géographie Affective leur propose de dépasser pour partir à l’aventure dans la ville.

Production Agence de Géographie Affective.

L’Agence de Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

Tout public à partir de 7 ans. .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

