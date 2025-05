50 piges pas encore vieux – Espace Usseau Rémeling, 17 mai 2025 20:00, Rémeling.

Moselle

50 piges pas encore vieux Espace Usseau 27 rue du Stade Rémeling Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez passer une soirée inoubliable avec nous, animée par l’humoriste Emmanuel GARBAL!

Son one man show, intitulé « 50 piges et pas encore vieux », promet de vous faire rire tout en abordant avec humour les défis de la vie à 50 ans.

Ne manquez pas cette occasion de vous divertir et de partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Réservez vos places dès maintenant et rejoignez nous pour une soirée de rires et de surprises!Tout public

15 .

Espace Usseau 27 rue du Stade

Rémeling 57480 Moselle Grand Est mairieremeling@orange.fr

English :

Come and spend an unforgettable evening with us, hosted by comedian Emmanuel GARBAL!

His one-man show, entitled « 50 piges et pas encore vieux », promises to make you laugh while tackling the challenges of life at 50 with humor.

Don’t miss this opportunity to be entertained and share a convivial moment with friends and family.

Reserve your seats now and join us for an evening of laughter and surprises!

German :

Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend mit uns, der von dem Komiker Emmanuel GARBAL moderiert wird!

Seine Ein-Mann-Show mit dem Titel « 50 piges et pas encore vieux » (50 Jahre und noch nicht alt) wird Sie zum Lachen bringen und die Herausforderungen des Lebens mit 50 auf humorvolle Weise thematisieren.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, sich zu amüsieren und einen geselligen Moment mit Freunden oder der Familie zu verbringen.

Reservieren Sie jetzt Ihre Plätze und freuen Sie sich auf einen Abend voller Lachen und Überraschungen!

Italiano :

Venite a trascorrere una serata indimenticabile con noi, ospiti del comico Emmanuel GARBAL!

Il suo one-man show, intitolato « 50 piges et pas encore vieux », promette di farvi ridere affrontando con umorismo le sfide della vita a 50 anni.

Non perdete l’occasione di divertirvi e di condividere un momento di convivialità con gli amici o la famiglia.

Prenotate subito i vostri biglietti e unitevi a noi per una serata di risate e sorprese!

Espanol :

Venga a pasar con nosotros una velada inolvidable de la mano del humorista Emmanuel GARBAL

Su espectáculo unipersonal, titulado « 50 piges et pas encore vieux », promete hacerle reír mientras aborda con humor los retos de la vida a los 50 años.

No se pierda esta oportunidad de divertirse y compartir un momento de convivencia con amigos o familiares.

Reserve ya sus entradas y únase a nosotros en una velada de risas y sorpresas

L’événement 50 piges pas encore vieux Rémeling a été mis à jour le 2025-05-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME