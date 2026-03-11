500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Exposition Le temps des images. La sculpture en Rouergue à la fin du Moyen Âge Rodez

500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Exposition Le temps des images. La sculpture en Rouergue à la fin du Moyen Âge

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2026-07-10

fin : 2026-11-22

Les chefs d’œuvre de la sculpture gothique au musée Fenaille pour célébrer les 500 ans du clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez.

L’exposition réunit pour la première fois les chef d’œuvre de la sculpture gothique en Rouergue.

Découvertes récentes, restaurations et œuvres inédites révèlent l’importance de ce patrimoine unique dans la création française de la fin du Moyen Âge.

Certaines pièces, demeurées inédites, seront aussi dévoilées, notamment un ensemble exceptionnel de fragments sculptés provenant de la cathédrale de Rodez et mis au jour dans le courant des années 2000. .

Masterpieces of Gothic sculpture at the Musée Fenaille to celebrate the 500th anniversary of the bell tower of Notre-Dame Cathedral, Rodez.

