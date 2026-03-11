500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Exposition Stefan Rinck

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2026-12-11

Stefan Rinck au musée Fenaille pour les 500 ans du clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez.

Stefan Rinck, sculpteur contemporain allemand connu pour ses figures hybrides et monumentales, investit l’écrin du musée Fenaille pour un étonnant dialogue avec la pierre et les gargouilles de la cathédrale, toutes proches. .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 84 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stefan Rinck at the Musée Fenaille for the 500th anniversary of the bell tower of Notre-Dame de Rodez cathedral.

L’événement 500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Exposition Stefan Rinck Rodez a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)