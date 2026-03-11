500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle Colinet 2026

Rodez Aveyron

Début : Samedi 2026-11-20

fin : 2026-11-28

2026-11-20

La compagnie Rutènes en scène présentera en novembre une création inspirée du spectacle historique Colinet.

Cette nouvelle version, intitulée Colinet 2026, s’inspire de l’histoire et de la mémoire collective ruthénoise sans reproduire le spectacle originel à l’identique. Avec près de 45 comédiens et figurants, une scénographie mêlant projection vidéo et technique de mapping, ainsi qu’un travail d’écriture autour du langage médiéval, le spectacle fera revivre la construction du clocher et la romance entre ses personnages historiques. Une grande roue scénique, rappelant les systèmes de levage des bâtisseurs, sera notamment reconstituée sur scène.

Le spectacle sera joué deux week-ends en intérieur, offrant une jauge d’environ 750 spectateurs pour une expérience théâtrale immersive et spectaculaire. Un spectacle Rutènes en scène. 17 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

In November, the Rutènes en scène company will present a creation inspired by the historic Colinet show.

