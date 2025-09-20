500e anniversaire de la Guerre des Paysans Citadelle de Belfort Belfort

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Il y a 500 ans, période où l’Alsace et donc Belfort appartenait au Saint-Empire, le peuple, poussé par la Réforme et écrasé par les taxes, s’insurgea et demanda plus de justice.

Éclata alors une révolution d’une incroyable violence : la Guerre des Paysans.

Celle-ci vint jusqu’aux portes de Belfort menée par des habitants du sud des Vosges et de la plaine de Chaux qui entonnèrent en patois un chant de ralliement créé pour l’occasion, le chant du Rosemont.

L’association de reconstitution historique Les Guerriers d’Avalon évoque à la Tour des Bourgeois les grands temps forts de cet événement européen qui marqua l’actualité de Belfort en 1525.

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

