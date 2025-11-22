50e Concert de Sainte Cécile Les Fins
50e Concert de Sainte Cécile Les Fins samedi 22 novembre 2025.
50e Concert de Sainte Cécile
Théâtre Fernand Querry Les Fins Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
Date(s) :
2025-11-22
L’Union Musicale des Fins et la Chorale L’Aurore vous invitent à célébrer ensemble le 50e concert de Sainte-Cécile. Un moment simple, convivial, porté par les voix et les instruments de musiciens passionnés. Venez nombreux partager cette soirée placée sous le signe de la musique et de l’émotion collective. .
Théâtre Fernand Querry Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 46 06 75 presidence@umlesfins.com
English : 50e Concert de Sainte Cécile
German : 50e Concert de Sainte Cécile
Italiano :
Espanol :
L’événement 50e Concert de Sainte Cécile Les Fins a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER