50e Concert de Sainte Cécile

Théâtre Fernand Querry Les Fins Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’Union Musicale des Fins et la Chorale L’Aurore vous invitent à célébrer ensemble le 50e concert de Sainte-Cécile. Un moment simple, convivial, porté par les voix et les instruments de musiciens passionnés. Venez nombreux partager cette soirée placée sous le signe de la musique et de l’émotion collective. .

Théâtre Fernand Querry Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 46 06 75 presidence@umlesfins.com

English : 50e Concert de Sainte Cécile

German : 50e Concert de Sainte Cécile

Italiano :

Espanol :

L’événement 50e Concert de Sainte Cécile Les Fins a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER