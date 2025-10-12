50e Marche des 7 Collines Iguerande
50e Marche des 7 Collines Iguerande dimanche 12 octobre 2025.
50e Marche des 7 Collines
Salle des Fêtes Iguerande Saône-et-Loire
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
2025-10-12
6-8 km inscriptions de 8h à 14h. 12 km inscriptions de 8h à 13h. 18 km inscriptions de 8h à 12h. 23 km inscriptions de 8h à 11h.
Ces circuits sont quasiment tous sur la commune, et à partir du circuit de 12 km empruntent les célèbres escaliers avec leurs 234 marches.
Le programme est complété par un 35 km VTT inscriptions de 8h à 11h. Le circuit traverse 7 communes du brionnais avec plus de 800 mètres de dénivelé positif.
Tous les circuits ont des ravitaillements en fonction de la distance avec une soupe et une crêpe gratuites à l’arrivée. Et pour ceux qui auront encore un petit creux, il y aura possibilité de restauration à l’arrivée avec un repas.
Pour des raisons de respect de la planète, il est demandé à chaque participant d’amener son gobelet ; aucun verre n’étant disponible sur les ravitaillements.
Des animations et un cadeau pour chaque participant sont prévus à l’occasion de ce cinquantième anniversaire. .
Salle des Fêtes Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 86 68 53 comitedesfetes.iguerande@gmail.com
