50e Marche des 7 Collines Iguerande

50e Marche des 7 Collines Iguerande dimanche 12 octobre 2025.

50e Marche des 7 Collines

Salle des Fêtes Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

Date(s) :

2025-10-12

6-8 km inscriptions de 8h à 14h. 12 km inscriptions de 8h à 13h. 18 km inscriptions de 8h à 12h. 23 km inscriptions de 8h à 11h.

Ces circuits sont quasiment tous sur la commune, et à partir du circuit de 12 km empruntent les célèbres escaliers avec leurs 234 marches.

Le programme est complété par un 35 km VTT inscriptions de 8h à 11h. Le circuit traverse 7 communes du brionnais avec plus de 800 mètres de dénivelé positif.

Tous les circuits ont des ravitaillements en fonction de la distance avec une soupe et une crêpe gratuites à l’arrivée. Et pour ceux qui auront encore un petit creux, il y aura possibilité de restauration à l’arrivée avec un repas.

Pour des raisons de respect de la planète, il est demandé à chaque participant d’amener son gobelet ; aucun verre n’étant disponible sur les ravitaillements.

Des animations et un cadeau pour chaque participant sont prévus à l’occasion de ce cinquantième anniversaire. .

Salle des Fêtes Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 86 68 53 comitedesfetes.iguerande@gmail.com

English : 50e Marche des 7 Collines

German : 50e Marche des 7 Collines

Italiano :

Espanol :

L’événement 50e Marche des 7 Collines Iguerande a été mis à jour le 2025-09-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)