Informations pratiques

Stutzheim-Offenheim

50ème anniversaire de la fusion de Stutzheim et Offenheim

7 Chemin de la Souffel Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grand Anniversaire à Stutzheim-Offenheim. Le 19 septembre, la commune célèbre un cap historique : le 50ème anniversaire de la fusion de ses deux villages ! Un après-midi convivial attend les habitants et les visiteurs pour célébrer ensemble un demi-siècle de vie commune. Venez nombreux partager ce moment historique ! .

7 Chemin de la Souffel Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 46 01 15

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English :

L’événement 50ème anniversaire de la fusion de Stutzheim et Offenheim Stutzheim-Offenheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg