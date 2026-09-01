50ème anniversaire de la fusion de Stutzheim et Offenheim Stutzheim-Offenheim
samedi 19 septembre 2026 · Stutzheim-Offenheim
Informations pratiques
Stutzheim-Offenheim
50ème anniversaire de la fusion de Stutzheim et Offenheim
7 Chemin de la Souffel Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Grand Anniversaire à Stutzheim-Offenheim. Le 19 septembre, la commune célèbre un cap historique : le 50ème anniversaire de la fusion de ses deux villages ! Un après-midi convivial attend les habitants et les visiteurs pour célébrer ensemble un demi-siècle de vie commune. Venez nombreux partager ce moment historique ! .
7 Chemin de la Souffel Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 46 01 15
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English :
L’événement 50ème anniversaire de la fusion de Stutzheim et Offenheim Stutzheim-Offenheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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