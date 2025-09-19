50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges

50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges vendredi 19 septembre 2025.

50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Voyagez dans le temps à l’occasion des 50 ans du Cercle Généalogique du Haut-Berry !

Lors de cette journée différents ateliers vous seront proposés ateliers de généalogie pour les enfants, atelier de généalogie seriez-vous un

descendant de Jacques Cœur ? présentation de la paléographie, tombola,

point gourmand, etc .

Ne manquez pas la conférence de 15 heures, sur La Sainte Chapelle de

Bourges par Monsieur Tony BORSELLE, docteur en histoire.

Ne manquez pas ce rendez-vous, qui vous donnera peut-être l’occasion et

l’envie d’aller à la rencontre de vos ancêtres .

Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 53 05 cgh-b@wanadoo.fr

English :

Travel back in time for the 50th anniversary of the Cercle Généalogique du Haut-Berry!

German :

Machen Sie eine Zeitreise anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Cercle Généalogique du Haut-Berry!

Italiano :

Un viaggio nel tempo per celebrare il 50° anniversario del Cercle Généalogique du Haut-Berry!

Espanol :

Viaje en el tiempo para celebrar el 50 aniversario del Círculo genealógico del Alto Berry

L’événement 50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES