50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges vendredi 19 septembre 2025.
Place Marcel Plaisant Bourges Cher
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19 18:00:00
2025-09-19
Voyagez dans le temps à l’occasion des 50 ans du Cercle Généalogique du Haut-Berry !
Lors de cette journée différents ateliers vous seront proposés ateliers de généalogie pour les enfants, atelier de généalogie seriez-vous un
descendant de Jacques Cœur ? présentation de la paléographie, tombola,
point gourmand, etc .
Ne manquez pas la conférence de 15 heures, sur La Sainte Chapelle de
Bourges par Monsieur Tony BORSELLE, docteur en histoire.
Ne manquez pas ce rendez-vous, qui vous donnera peut-être l’occasion et
l’envie d’aller à la rencontre de vos ancêtres .
Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 53 05 cgh-b@wanadoo.fr
English :
Travel back in time for the 50th anniversary of the Cercle Généalogique du Haut-Berry!
German :
Machen Sie eine Zeitreise anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Cercle Généalogique du Haut-Berry!
Italiano :
Un viaggio nel tempo per celebrare il 50° anniversario del Cercle Généalogique du Haut-Berry!
Espanol :
Viaje en el tiempo para celebrar el 50 aniversario del Círculo genealógico del Alto Berry
