50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges dimanche 19 octobre 2025.
Place Marcel Plaisant Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
L’association du Cercle Généalogique du Haut Berry CGH-B fête ses cinquante ans ! Généalogique, histoire et culture seront au rendez-vous !
Avec la participation de la Fédération Française de Généalogie, des associations du Centre-Val de Loire, des départements voisins, ainsi que d’associations historiques et culturelles du Cher. Une vingtaine d’exposants seront présents.
Au programme ateliers pour enfants, découverte de la paléographie, animation Êtes-vous un descendant de Jacques Cœur ? , tombola, espace gourmand et conférence de M. Tony Borselle, docteur en histoire La Sainte-Chapelle de Bourges . .
Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 53 05 cgh-b@wanadoo.fr
English :
The Cercle Généalogique du Haut Berry CGH-B association celebrates its 50th anniversary! Genealogy, history and culture will be on the agenda!
German :
Der Verein Cercle Généalogique du Haut Berry CGH-B feiert seinen fünfzigsten Geburtstag! Genealogie, Geschichte und Kultur stehen auf dem Programm!
Italiano :
L’associazione Cercle Généalogique du Haut Berry CGH-B festeggia il suo 50° anniversario! Genealogia, storia e cultura saranno all’ordine del giorno!
Espanol :
La asociación Cercle Généalogique du Haut Berry CGH-B celebra su 50 aniversario Genealogía, historia y cultura estarán a la orden del día
L’événement 50ème anniversaire du Cercle Généalogique du Haut-Berry Bourges a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BOURGES