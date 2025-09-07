50ème anniversaire du Rétro-Mobile-Club-Drouais 1975 – 2025 Parc des Expositions Dreux Dreux

50ème anniversaire du Rétro-Mobile-Club-Drouais 1975 – 2025 Parc des Expositions Dreux Dreux dimanche 7 septembre 2025.

50ème anniversaire du Rétro-Mobile-Club-Drouais 1975 – 2025 Dimanche 7 septembre, 14h30 Parc des Expositions Dreux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-07T14:30:00 – 2025-09-07T18:00:00

Fin : 2025-09-07T14:30:00 – 2025-09-07T18:00:00

A noter dans vos agendas 50ème anniversaire du Rétro-Mobile-Club-Drouais le 7 Septembre 2025 au parc des expositions de Dreux Officiel.

Parc des Expositions Dreux 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Anniversaire du Rétro-Mobile-Club-Drouais club automobile

affiche du Rétro-Mobile-Club-Drouais