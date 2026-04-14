50ème assemblée générale du comité du Loiret de Cyclotourisme, salle des fetes de st hilaire st mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
50ème assemblée générale du comité du Loiret de Cyclotourisme, salle des fetes de st hilaire st mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin samedi 17 octobre 2026.
50ème assemblée générale du comité du Loiret de Cyclotourisme Samedi 17 octobre, 13h30 salle des fetes de st hilaire st mesmin Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T13:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T13:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Le 17 octobre 2026, le comité du Loiret de Cyclotourisme fêtera son 50ème anniversaire en assemblée générale ordinaire à St Hilaire – St Mesmin
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Le 17 octobre 2026, le comité du Loiret de Cyclotourisme fêtera son 50ème anniversaire en assemblée générale ordinaire à St Hilaire – St Mesmin vélo cyclotourisme
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