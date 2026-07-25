Informations pratiques

Morlhon-le-Haut

50ème Course du Lac de Morlhon le Haut

Morlhon-le-Haut Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

7km individuel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez courir et célébrer 50 ans de passion !

Semi-marathon 21,1km en individuel ou en relais de 3 coureurs (7km)

Course 7km

Départ à 9h30

Course enfants 1km

Départ à 11H30

Repas froid

Salade de pâtes

Rôti de porc

Tarte aux pommes

Vin & café

Inscription en ligne

Une bière offerte à l’arrivée ! 8 .

Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 77 46 44 acf.morlhon@gmail.com

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English :

Come run and celebrate 50 years of passion!

L’événement 50ème Course du Lac de Morlhon le Haut Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)