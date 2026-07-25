50ème Course du Lac de Morlhon le Haut Morlhon-le-Haut
samedi 1 août 2026 · Morlhon-le-Haut
Informations pratiques
Morlhon-le-Haut
50ème Course du Lac de Morlhon le Haut
Morlhon-le-Haut Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
7km individuel
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez courir et célébrer 50 ans de passion !
Semi-marathon 21,1km en individuel ou en relais de 3 coureurs (7km)
Course 7km
Départ à 9h30
Course enfants 1km
Départ à 11H30
Repas froid
Salade de pâtes
Rôti de porc
Tarte aux pommes
Vin & café
Inscription en ligne
Une bière offerte à l’arrivée ! 8 .
Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 77 46 44 acf.morlhon@gmail.com
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English :
Come run and celebrate 50 years of passion!
L’événement 50ème Course du Lac de Morlhon le Haut Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)